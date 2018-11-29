Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении»

«Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки.

Спустя несколько часов после публикации запись прокомментировал другой вице-спикер Госдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов . «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — написал он и подчеркнул, что там Лебедев нужнее.

«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — парировал Лебедев.

Неверов не может посещать США: в 2014 году Вашингтон внес его наряду с некоторыми другими гражданами России в санкционный список. Комментируя решение американских властей, политик назвал его свидетельством непрофессиональной внешней политики США. Тогда он подчеркнул, что его «главный приоритет — работать на свою страну».