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Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении» 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев на своей странице в Facebook выложил фотографии с видами Майами. В подписи к посту указано, что политик находится в «чудесном настроении».
«Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки.
Спустя несколько часов после публикации запись прокомментировал другой вице-спикер Госдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов. «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — написал он и подчеркнул, что там Лебедев нужнее.
«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — парировал Лебедев.
Неверов не может посещать США: в 2014 году Вашингтон внес его наряду с некоторыми другими гражданами России в санкционный список. Комментируя решение американских властей, политик назвал его свидетельством непрофессиональной внешней политики США. Тогда он подчеркнул, что его «главный приоритет — работать на свою страну».
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Комментарии
Игорь Лебедев , Сергей Неверов , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , Политика , Майами
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