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Путин призвал к прорыву в гражданских отраслях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что Россия совершила прорыв в сфере обороны и обеспечения безопасности, и призвал сделать то же самое в гражданских отраслях.
«За последние 10-15 лет мы многое сделали для возрождения армии и флота, возрождения оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мы надежно, гарантированно обеспечили безопасность российского государства», — заявил Путин, передает РИА «Новости».
Теперь, по его словам, «нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит гораздо более сложный шаг: нужно в гражданских отраслях, в промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв».
Ранее в ноябре Путин рассказал, какие задачи в процессе развития Вооруженных сил России считает приоритетными.
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Владимир Путин , РИА Новости , Политика
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