Путин рассказал о порядочных людях во власти

Президент Владимир Путин заявил, что в органах власти много порядочных людей, но контроль со стороны общественных организаций и гражданского общества быть должен.

«Хочу вас заверить, что в органах власти, управления всех уровней много порядочных, профессиональных людей, которые настроены действительно на конечный позитивный результат, но, безусловно, контроль со стороны общества абсолютно необходим всегда», — заявил Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуации, при которых лечебное учреждение построено на селе, но добраться до него невозможно, или когда дорогостоящее медицинское оборудование «валяется на складах», недопустимы. «Нужно, чтобы все это работало. Без контроля со стороны общественных организаций эта работа не может быть эффективной, это недостаточно, нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно», — добавил он.

В связи с этим второе направление, отметил президент, «это поддержка государства».

«Ну, и третье — прямое участие ваше в выработке, прежде всего, приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне. Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе», — заметил Путин.

Президент призвал членов ОНФ «самым активным образом включиться в эту работу». «И если это будет так, а я надеюсь, что так и будет, тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем», — добавил он.

«В этой связи, я знаю, у «молодежки» ОНФ есть лозунг, очень хороший лозунг, мне он очень нравится и к нему полностью присоединяюсь: не жди перемен, твори перемены», — заключил Путин.

Также президент призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития России.