Трампу и Путину лучше не встречаться?

Российская сторона отметила, что у нее нет официальных данных о возможной отмене встречи, но Вашингтон не спешит внести ясность

Президент США Дональд Трамп через различные каналы дает понять, что запланированная встреча с Владимиром Путиным Аргентине может и не состояться. В Кремле же сообщают, что никакой официальной информации о подобной возможности от американских визави пока не поступало. Почему Белый дом держит ситуация в подвешенном состоянии?

За два дня до российско-американского саммита на полях встречи «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе над ней нависла неопределенность. Повторяется история, которая произошла недавно в Париже, когда сначала планировалось, что во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны Путин и Трамп смогут с глазу на глаз обсудить насущное, однако по просьбе французского президента, чтобы не отвлекаться от общих торжеств, президенты свои переговоры отменили.

Правда, выступая на инвестиционном форуме « Россия зовет!», Путин, очень сдержанно комментируя перспективы встречи в Буэнос-Айресе, заметил, что они с американским лидером все же побеседовали — около часа, сидя напротив друг друга в компании с другими лидерами. О том, что полноценной беседы на двоих не состоится, стало известно буквально в день приезда в Париж.

У Трампа был прецедент отмены и полновесного саммита — с лидером КНДР Ким Чен Ыном . Правда, он отменил его за месяц до запланированной даты. Позже встреча все же состоялась. За неделю до нее адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что Ким Чен Ын якобы «умолял на коленях» Трампа, чтобы тот с ним встретился. Представить себе такие мольбы со стороны российского президента, конечно, решительно невозможно.

Первая реакция Трампа на инцидент в Керченском проливе была более чем сдержанной, она не содержала и намека на осуждение России. Это вызвало резко негативную реакцию американской прессы мейнстрима и было подано как «потакание российской агрессии». Газета The Washington Post в редакционной статье призвала встречу с Путиным отменить. Вскоре Трамп уже давал ей интервью, и, начитавшись таких газет, уже поставил под сомнение встречу с Путиным. Появился новый аргумент. Мол, до вечера 28 ноября ему должны были представить подробный доклад о том, что произошло в Керченском проливе — в зависимости от этого он и примет решение.

Тактика «подвешивания» партнера по переговорам превратилась, пожалуй, в любимую «фишку» президента США, который, видимо, считает, что ситуация неопределенности делает партнеров сговорчивее. Особенно если все время повышать ставки.

Примерно такую же тактику Трамп применяет сейчас в отношении другого визави в Буэнос-Айресе — китайского лидера Си Цзиньпина . Речь идет о том, удастся ли двум странам отступить в ходе планируемой встречи от начала полномасштабной торговой войны, ведь с 1 января Трамп грозит обложить 25-процентной пошлиной китайский импорт объемом 250 млрд долларов.

Через разных членов администрации США идут постоянные противоречивые утечки и заявления. То о том, что лидеры заключат рамочное соглашение, отложив торговую войну. То о том, что Белый дом непреклонен — и пусть китайцы уступают.

Судя же по Twitter, Трампа сейчас больше всего беспокоит другая проблема — что там накопал на него спецпрокурор Роберт Мюллер , ведущий расследование так называемого «русского вмешательства в выборы». Ранее президент Америки перепостил картинку, где Мюллер в компании с Бараком Обамой , бывшим директором ФБР Коми, супругами Клинтон и рядом других его политических врагов помещены за решетку.

«Теперь, когда доказано, что вмешательство России — ложь, когда начнутся суды за измену?» — говорится в подписи к изображению.

Судя по политическому напряжению, развязка вокруг расследования Мюллера близка. В этих условиях встреча с Путиным в любом формате американским истеблишментом может быть воспринята как предельно «токсичная». После саммита в Хельсинки именно такое восприятие привело к появлению двух законопроектов об ужесточении санкций против России.

Может быть, в такой обстановке лучше вообще не встречаться? Просто посидеть друг напротив друга за общим столом с остальными мировыми лидерами. Поглядеть в глаза, обменяться жестами и улыбками. И вообще ничего друг другу не говорить, а то только хуже будет. Как в «17 мгновениях весны», в сцене, где Штирлиц встречался со своей женой и заодно c другим агентом советской разведки.