Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков оценил планы США ограничить продление СНВ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Попытка США ограничить продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вызывает беспокойство, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», — цитирует Пескова РИА «Новости».
В среду сенаторы-республиканцы Лиз Чейни и Том Коттон внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Россия не согласится сократить свой ядерный арсенал.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России В Сети обратили внимание на странное назначение на пост директора Кадастровой палаты Кремль отреагировал на призыв Порошенко к НАТО
Дмитрий Песков , Конгресс США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Политика , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к НАТО с надеждой563
Пока вы спали: В России началась дедолларизация526
Осина нашли с рюмкой в руке31
В театральной школе Табакова найден женский труп6
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление421
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение