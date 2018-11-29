Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о ситуации в Керченском проливе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Проход судов в Керченском проливе происходит в обычном режиме, какие-либо ограничения отсутствуют, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме», — цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что в зависимости от погодных условий порт Керчи может принимать решения о регулировании навигации. Но, заметил он, об этом нужно спрашивать профильные структуры.
Ранее в четверг министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинял Россию в блокировании украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов. В Крыму эту информацию опровергли.
Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов в ночь на понедельник. Проход закрывали на время, когда российские пограничники задерживали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России В Сети обратили внимание на странное назначение на пост директора Кадастровой палаты Кремль отреагировал на призыв Порошенко к НАТО
Комментарии
Дмитрий Песков , Владимир Омелян , ИТАР-ТАСС , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к НАТО с надеждой563
Пока вы спали: В России началась дедолларизация526
Осина нашли с рюмкой в руке31
В театральной школе Табакова найден женский труп6
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление421
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение