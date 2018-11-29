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Кремль отреагировал на призыв Порошенко к НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Призывы Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в район инцидента в Керченском проливе частью провокации перед президентскими выборами на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Негативная. Это исчерпывающе», — сказал Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля к призывам Порошенко, передает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, сама постановка озвученного украинским президентом вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы Порошенко.
Вместе с тем, Песков не стал комментировать возможный ответ Москвы на вероятный вход кораблей НАТО в Азовское море. «Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — сказал Песков.
В среду Порошенко в эфире американского ТВ выразил надежду, что НАТО введет корабли в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Просьба президента Украины ни к чему не привела, и тогда в четверг он выступил с аналогичным призывом уже в интервью германским СМИ.
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Дмитрий Песков , Петр Порошенко , НАТО , РИА Новости , Политика
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