Песков рассказал, встретится ли Путин с Мэй

При этом он уточнил, то если они захотят, то смогут пообщаться в кулуарах.

"Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни от одной из сторон таких инициатив не поступало, но с другой стороны и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите "двадцатки", поэтому в случае желания кого-то из них вполне может допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым", — сказал Песков.