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Песков рассказал, встретится ли Путин с Мэй 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельной встречи президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Аргентине не планируется, передает РИА "Новости".
При этом он уточнил, то если они захотят, то смогут пообщаться в кулуарах.
"Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни от одной из сторон таких инициатив не поступало, но с другой стороны и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите "двадцатки", поэтому в случае желания кого-то из них вполне может допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым", — сказал Песков.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, какие темы планирует обсудить президент России Владимир Путин с мировыми лидерами в рамках саммита G20 в Аргентине.
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Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Тереза Мэй , Владимир Путин , РИА Новости , Политика , Аргентина , Великобритания
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