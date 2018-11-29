Ульяновский губернатор работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь

О том, что Морозов в ближайшее время может покинуть пост губернатора Ульяновской области, в четверг сообщила газета "Коммерсантъ"

"Что касается различных слухов об отставке, периодически они появляются, очень давно мы их уже слышим. Я не могу никоим образом их подтвердить, Сергей Иванович продолжает работать в обычном режиме", — сказал Гончарук.

Он добавил, что у Морозова на ближайшие дни намечен ряд визитов в районы области, а также несколько рабочих встреч, в настоящее время глава региона проводит совещание, где обсуждается ход строительства федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде.

Морозов руководит Ульяновской областью с 2004 года, до этого он занимал пост главы Димитровграда.