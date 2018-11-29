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Ульяновский губернатор работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов работает в обычном режиме, распространенная в СМИ информация о его отставке является слухами, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.
О том, что Морозов в ближайшее время может покинуть пост губернатора Ульяновской области, в четверг сообщила газета "Коммерсантъ".
"Что касается различных слухов об отставке, периодически они появляются, очень давно мы их уже слышим. Я не могу никоим образом их подтвердить, Сергей Иванович продолжает работать в обычном режиме", — сказал Гончарук.
Он добавил, что у Морозова на ближайшие дни намечен ряд визитов в районы области, а также несколько рабочих встреч, в настоящее время глава региона проводит совещание, где обсуждается ход строительства федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде.
Морозов руководит Ульяновской областью с 2004 года, до этого он занимал пост главы Димитровграда.
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Сергей Морозов , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Политика , Ульяновская Область
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