Встреча Путина и Трампа на G20 обещает интригу

Тема ожидаемого выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), очевидно, станет главной во время переговоров президентов РФ и США Владимира Путина Дональда Трампа на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине . Впрочем, в западной экспертной среде полагают, что любой прогресс от диалога может быть испорчен вторым раундом санкций по «делу Скрипалей», который, как неоднократно отмечали американские власти, готовится увидеть свет.

Экспертные группы приступили к подготовке переговоров двух лидеров ещё в середине ноября — почти сразу после того, как Путин и Трамп обменялись парой слов на ужине во время торжеств в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Полноформатную встречу тогда провести не удалось: как информировали российские дипломатические источники, причиной стало недовольство Парижа тем, что медиаэффект от встречи президентов двух практически противостоящих друг другу стран затмит сами мероприятия во Франции. Впрочем, несмотря на недовольство российской дипломатии, волю хозяев парижских торжеств пришлось выполнить. Если полноценная беседа и будет, то только на G20. Темы предстоящей встречи с Трампом на саммите были предварительно обговорены российским лидером с вице-президентом США Майклом Пенсом — на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре . Рядом с Пенсом в тот момент находился и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Нетрудно догадаться, что первой среди тем станет проблема сохранения ДРСМД — двустороннего договора, подписанного ещё в советскую эпоху. Американцы сетуют, что российские власти не выполняют своих обязательств по соглашению. Однако главной целью ракетного демарша США становится все-таки Китай, который, как указывали в Вашингтоне, за время действия ДРСМД успел накопить такой объем арсеналов, который угрожает национальной безопасности Соединённых Штатов. Недавнее высказывание главы Пентагона Джеймса Мэттиса, что американская сторона всё-таки надеется: российские партнеры вернутся к соблюдению пунктов ДРСМД, вероятно, указывает большей частью на надежду Белого дома, что Москва по вопросу Китая и его арсеналов займёт выгодную для США позицию. Вероятно, Америка ждёт от России если не поддержки, то хотя бы молчаливого нейтралитета. Дальнейшее развитие событий, как кажется, может двинуться по пути переподписания договорённостей, которые (и в этом сходятся эксперты) морально устарели, даже учитывая только российско-американские военные реалии.

«Я ожидаю интригу, в самом деле, — заявил News.ru директор программы Russia Matters при Белферовском центре науки и международных отношений в Гарвардском институте Симон Сараджян, комментируя содержательную часть предстоящей встречи Путина и Трампа. — Насколько я понимаю, по ДРСМД по-прежнему есть надежда. Ряд последних сообщений указывает на то, что администрация Трампа пока ещё не пришла к окончательному решению относительно того, выходить ли из ДРСМД».

Аналитик ссылается на сообщение от 21 октября: Мэттис сообщил, что Трампу ещё предстоит заслушать своих советников в администрации перед тем, как финализировать ракетный демарш. По словам главы американского оборонного ведомства, США обратились к европейским союзникам с вопросом, что могут сделать в Вашингтоне для того, чтобы обеспечить их безопасность на фоне выхода из ДРСМД. Вопросы, связанные с последствиями выхода из ракетного договора, США задавали и российской стороне, согласно сообщениям СМИ.

«Кроме ДРСМД, есть надежда, что два президента продолжат расширять контакты между правительствами и между бизнес-структурами, — говорит Сараджян. — Напомню, во время своей поездки в Москву Болтон объявил, что США и Россия возобновят регулярные встречи в сфере борьбы с терроризмом на уровне заместителей глав дипломатических ведомств. Он также сказал, что первое заседание нового делового совета РФ-США пройдёт в начале 2019 года. Я бы ожидал, что Украина и Сирия, как и другие традиционные пункты в повестке дня РФ и США, станут предметом обсуждения, но я не ожидаю какого-либо прогресса по этим конкретным вопросам или по вопросу вмешательства».

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