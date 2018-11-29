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Сечин пригласил китайских коллег на ПМЭФ-2019 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине, пригласил китайских коллег на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году.
"Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить китайских коллег посетить Россию в июне следующего года и принять участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме", — сказал он.
Сечин добавил, что там стороны смогут "продолжить обмен мнениями".
Говоря о форуме в Пекине, Сечин заявил, что "сегодня у нас имеется прекрасная возможность сформировать повестку дня российско-китайского энергетического диалога на среднесрочную и долгосрочную перспективу".
"Надеюсь, что все участники ответственно отнесутся к этой работе. От форума я ожидаю открытой дискуссии, конструктивных переговоров и выхода на предметные договоренности по новым проектам. Мы планируем, что форум станет ежегодным и будет проходить в Китае и России поочередно", — подытожил он.
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Игорь Сечин , Роснефть , Политика
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