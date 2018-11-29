Сечин пригласил китайских коллег на ПМЭФ-2019

Глава "Роснефти" Игорь Сечин , выступая на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине, пригласил китайских коллег на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году.

"Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить китайских коллег посетить Россию в июне следующего года и принять участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме", — сказал он.

Сечин добавил, что там стороны смогут "продолжить обмен мнениями".

Говоря о форуме в Пекине, Сечин заявил, что "сегодня у нас имеется прекрасная возможность сформировать повестку дня российско-китайского энергетического диалога на среднесрочную и долгосрочную перспективу".