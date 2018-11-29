СМИ: Эрдоган и Путин 1 декабря проведут встречу на полях саммита G20

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут встречу на полях саммита G20 в Аргентине . Как сообщает в четверг газета Hurriyet, встреча запланирована на 1 декабря.

Агентство Anadolu в свою очередь информирует, что переговоры Эрдогана с российским лидером пройдут в 21:00 мск.

Сообщается также, что в четверг в Буэнос-Айресе запланированы переговоры Эрдогана и президента США Дональда Трампа . Об этой встрече два лидера условились в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора.