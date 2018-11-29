Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут встречу на полях саммита G20 в Аргентине. Как сообщает в четверг газета Hurriyet, встреча запланирована на 1 декабря.
Агентство Anadolu в свою очередь информирует, что переговоры Эрдогана с российским лидером пройдут в 21:00 мск.
Сообщается также, что в четверг в Буэнос-Айресе запланированы переговоры Эрдогана и президента США Дональда Трампа. Об этой встрече два лидера условились в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о программе работы Путина в Аргентине, выделил пять главных элементов: непосредственно саммит "двадцатки", встречу лидеров БРИКС, неформальную встречу лидеров России, Индии и Китая, комплекс двусторонних встреч и мероприятия в рамках официального визита в Аргентину.