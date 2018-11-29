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СМИ: Эрдоган и Путин 1 декабря проведут встречу на полях саммита G20 

ТАСС + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут встречу на полях саммита G20 в Аргентине. Как сообщает в четверг газета Hurriyet, встреча запланирована на 1 декабря.
Агентство Anadolu в свою очередь информирует, что переговоры Эрдогана с российским лидером пройдут в 21:00 мск.
Сообщается также, что в четверг в Буэнос-Айресе запланированы переговоры Эрдогана и президента США Дональда Трампа. Об этой встрече два лидера условились в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о программе работы Путина в Аргентине, выделил пять главных элементов: непосредственно саммит "двадцатки", встречу лидеров БРИКС, неформальную встречу лидеров России, Индии и Китая, комплекс двусторонних встреч и мероприятия в рамках официального визита в Аргентину.
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Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , БРИКС , Политика , Аргентина , Турция
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