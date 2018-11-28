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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России?
Запад мог планировать провокацию в Черном море — Захарова
Германия и Франция не поддержали идею новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. Об этом в среду сообщила германская Die Welt. Судя по утечкам с закрытого заседания Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе во вторник дипломаты обеих стран заявили: сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» между Москвой и Киевом. Но «санкции не являются частью этих мероприятий», подчеркнули представители Берлина и Парижа (перевод «Европейской правды»).
Вместо этого Франция и Германия хотят «продолжать свои дипломатические усилия» по разрешению конфликта в Азовском море — и предлагают привлечь силы ОБСЕ.
На официальном уровне Берлин эту утечку не подтвердил, но и не опроверг. Представитель канцлера Меркель Штеффен Зайберт высказался по этому поводу весьма уклончиво.
«Наша позиция заключается в том, что возможное расширение существующих санкций нужно обсуждать с европейскими партнерами. Я не хочу бежать впереди этой дискуссии», — сказал Зайберт, напомнив, что в скором времени ЕС будет в любом случае обсуждать продление уже существующих санкций. «Сейчас на переднем плане стоит деэскалация и оказание помощи тем, кто был задержан, например, украинским морякам», — цитирует его ТАСС. Зайберт добавил, что Берлин призывает Москву и Киев «как можно скорее начать диалог».
А ведь накануне украинский президент Петр Порошенко прямо требовал усилить давление на Россию после инцидента в Керченском проливе. По его же словам, глава Евросовета Дональд Туск «заверил, что сделает все возможное… относительно продолжения политики санкций». Обещание пожаловаться Западу звучали и в самых первых заявлениях Порошенко по поводу инцидента.
В публичной сфере Лондон, Париж и даже Берлин осудили действия Москвы. Однако, как теперь выясняется, дальше риторики дело не пошло. А западная пресса сразу же раскусила: керченский инцидент был провокацией, выгодной только Киеву.
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, на деле великие державы — Британия, Франция, США, на самом деле не спешат навстречу пожеланиям Киева. Нет единства и среди малых государств ЕС. За новые карательные меры против России однозначно высказались президент Польши Анджей Дуда, а также министр обороны Эстонии Юри Луйк. А вот глава МИД Австрии Карин Кнайсль сделала оговорку: ЕС решит по поводу новых санкций в зависимости от «публикации фактов и дальнейшего поведения обеих сторон». Спикер словацкого парламента Андрей Данко и вовсе усомнился в том, стоит ли верить Порошенко:
«Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом (Аркадием Бабченко.)… Я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций. Важен мир между Украиной и Россией».
«Позиция представителей Германии и Франции была озвучена на фоне призывов из Вашингтона активизировать поддержку Украины путем ввода новых «эффективных» антироссийских санкций», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, которого цитировало агентство Regnum. Депутат напомнил, что с таким заявлением выступила представитель Госдепа Хизер Нойерт. По оценке Железняка, среди европейских стран растет понимание: у них под боком действует крайне опасный и непредсказуемый сосед в лице Украины, готовый разрушить всю систему коллективной безопасности. «В этой ситуации у европейских стран надежда на сохранение мира и стабильности в регионе все в большей мере связана с Россией», — полагает депутат.
Но можно выдвинуть и другое предположение о том, почему Европа медлит с санкциями. В Старом Свете ждут сигнала от более серьезной инстанции, чем Хизер Нойерт. В среду газета «Рейнише пост» со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила: Ангела Меркель планирует на полях саммита G20 в Аргентине встречу с президентом США Дональдом Трампом. И по сведениям издания, в центре внимания будет именно инцидент в Керченском проливе, а также вопрос возможных новых санкций против России.
Ранее Трамп заявил Washington Post, что может и отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за морского происшествия. С другой стороны, помощники Трампа и Путина Джон Болтон и Юрий Ушаков чуть ли не хором сообщили: разговор по-прежнему готовится. «Понятно, что на Трампа будет давление со стороны проукраинского лобби внутри администрации и со стороны Конгресса, но для американцев этот инцидент неоднозначен», — сказал ранее газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Пока что можно лишь гадать, увенчается ли это давление успехом.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключает, что саммит США и Россия все же будет сорван.
«Еще нет последнего слова Трампа. Мы не знаем, состоится ли встреча Путина и Трампа. То, что Украина спровоцировала Россию, понимают и на Западе тоже, и следовать пожеланиям Киева они, конечно, не будут. Но публично-то они поддерживают все равно Украину. Так что пока нельзя сделать вывод, что инцидент исчерпан», — сказал он газете ВЗГЛЯД.
Впрочем, Погребинский согласен, что в целом план украинского президента провалился. «Порошенко не удалось провести свой вариант указа, и это сильно подпортило ему перспективы борьбы за еще один срок. Некоторые мои коллеги считают, что он уже выпал из гонки за президентское кресло. Я думаю, что рано еще делать однозначный вывод, но какая-то доля истины в этом утверждении есть», — признал киевский эксперт.
В отличие от Погребинского, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что керченский инцидент на самом деле уже исчерпан.
«Это была самодеятельность или только Порошенко, или Порошенко в сотрудничестве с Куртом Волкером. Вряд ли она была одобрена где-то выше. То есть этот инцидент был неприятной импровизацией для Трампа. Это была попытка поставить Европу перед фактом, когда Киев явно позволяет себе всё», — пояснил эксперт.
«Не исключено, что изначальный замысел состоял в том, что корабли будут потоплены, будут реальные человеческие жертвы и так далее. Если судить по тем приказам, которые была даны морякам, по данным, которые обнародовало ФСБ, Киев ожидал вооруженного инцидента. Был расчет и на травматический эффект, и на последующие новые санкции, и на военное положение», — сказал газете ВЗГЛЯД Коктыш.
«Одно дело, когда у вас сразу случается боевое столкновение. А когда корабли барражируют практически больше 12 часов, то становится уже немножко смешно. Ситуация превращается не в трагедию, а в фарс, — полагает политолог. — Поэтому Франция, Англия и Германия предсказуемо отреагировали. Германия, например, пообещала предпринять «самые суровые шаги», которые могут выразиться в том, что Меркель наедине поговорит с Путиным и выразит свою озабоченность».
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Анджей Дуда , Джон Болтон , Юрий Ушаков , Петр Порошенко , Ангела Меркель , Курт Волкер , Сергей Железняк , Аркадий Бабченко , Андрей Кортунов , Дональд Туск , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , МИД , ЕС , ОБСЕ , МГИМО , Комитет госдумы по международным делам , Европейский совет , Госдеп США , Washington Post , ИА REGNUM , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Die Welt , Политика , В мире , Конфликты , Статьи , Украина , Брюссель , Германия , Москва , Франция
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