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Запад мог планировать провокацию в Черном море, считает Захарова 

РИА Новости + ещё 6 46 минут назад
Западные партнеры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе или даже участвовать в ее подготовке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера", — заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
По мнению Захаровой, это доказывают оценки, прозвучавшие от западных политиков, и начавшаяся информационная кампания в западных СМИ.
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Мария Захарова , МИД , Политика , Видео , Украина
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