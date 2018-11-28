Запад мог планировать провокацию в Черном море, считает Захарова

Мария Захарова. Западные партнеры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе или даже участвовать в ее подготовке, заявила официальный представитель МИД РФ

"Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера", — заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.

По мнению Захаровой, это доказывают оценки, прозвучавшие от западных политиков, и начавшаяся информационная кампания в западных СМИ.