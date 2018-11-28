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Посольство России запросило у Лондона разъяснения по Integrity Initiative 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Российское посольство запросило у британского МИД разъяснения о подлинности опубликованных ранее документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о всех финансируемых министерством проектах по России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского диппредставительства.
Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостям". Несколько дней назад хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов, согласно которым Великобритания могла использовать проект Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — заявил пресс-секретарь.
Он уточнил, что посольство пока не получило ответа, однако после изучения документов дипломаты предполагают, что деятельность проекта Integrity Initiative сводится к проведению крупномасштабной кампании дезинформации о России, "которая идет в русле общей антироссийской линии консервативного правительства".
"Разумеется, до получения официального ответа от британских властей делать окончательные выводы преждевременно… Если опубликованная информация подтвердится, то речь будет идти уже о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела независимых государств, подтвержденном конкретными фактами, а не бездоказательными утверждениями, к которым регулярно прибегает официальный Лондон, оправдывая свою русофобскую политику", — сказал пресс-секретарь.
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Комментарии1
МИД , РИА Новости , Политика , Великобритания
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