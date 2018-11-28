Посол России рассказал о визите в МИД Эстонии из-за инцидента в Черном море

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

По словам Петрова, представитель МИД озвучил позицию эстонской стороны по событиям в Керченском проливе.

"Эстония призвала немедленно освободить корабли и их экипажи, а также воздержаться от задействования вооруженных сил в подобных ситуациях и избегать применения оружия", — сказал посол РФ.

Дипломат отметил, что задал вопрос о том, приглашался ли в МИД временный поверенный в делах Украины в Эстонии, чтобы ему была высказана подобного рода озабоченность.

"Поскольку, и я это подчеркиваю, именно украинская сторона затеяла всю эту провокацию и она должна, в первую очередь, нести ответственность за эту ситуацию", — подчеркнул Петров.

Дипломат также спросил, как реагировала бы любая другая страна, в том числе и Эстония, если бы в ее территориальные воды вторглись иностранные корабли.

"Четкого ответа на свои вопросы я не услышал, но вновь прозвучали призывы избегать эскалации напряженности в этой ситуации", — сказал он.

Посол добавил, что с эстонской стороны приводилась версия о том, что отправной точкой этих событий якобы стало вхождение Крыма в состав РФ.