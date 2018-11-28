Предвыборная кампания: Путин вывел Порошенко на чистую воду

Провокация украинской стороны в Керченском проливе была организована Петром Порошенко , заявил российский лидер Владимир Путин . Он обратил внимание на то, что это было сделано в преддверии выборов президента в республике. Путин также подчеркнул, что российские пограничники не могли вести себя иначе в сложившейся ситуации, иначе они бы пошли под суд.

Провокация с нарушением кораблями украинских ВМС государственной границы России в районе Керченского пролива была совершена по инициативе президента Украины Петра Порошенко, который организовал это в преддверии выборов, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме « ВТБ Капитал » «Россия зовет!»

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул президент.

Он обратил внимание на то, что украинские корабли вошли в российскую акваторию, которая была таковой даже до присоединения Крыма

«Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали», — возмутился глава государства.

Путин объяснил, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой служебный долг.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники. — «Газета.Ru») действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», — отметил российский лидер.

25 ноября ФСБ России сообщило о том, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» дважды нарушили границу России в Керченском проливе: первый раз утром, а второй — в 19:00. Российские пограничники отметили, что украинские моряки осуществляли опасное маневрирование.

На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться украинские суда не ответили. В связи с этим российским службам пришлось применить оружие, чтобы остановить украинские корабли. В результате трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали помощь.

Все три украинских корабля задержаны и будут доставлены в порт Керчи, подчеркнули в ведомстве.

Украинская сторона знакома с установленным порядком прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу, отметили в ФСБ. К тому же, там напомнили, что украинские суда ранее уже использовали этот порядок для осуществления мирного прохода.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. В целях безопасности в воскресенье Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.

Украинский МИД обвинил в инциденте Россию. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — указали украинские дипломаты.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за произошедшее в Керченском проливе на Киев, который, по ее словам, устроил провокацию.

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Ее мнение разделяет и российский сенатор Алексей Пушков . К тому же он считает, что приказ для провокационных действий Украины в Черном море в отношении России отдал сам украинский президент.

«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — отметил Пушков в эфире телеканала «Россия-24».

Он предположил, что Украина таким образом хотела ответить на успешный саммит в Стамбуле между президентами Турции и России, поскольку «Турецкий поток» был проложен в обход Украины. Это сократит ее транзитную роль, и большая часть газа пойдет мимо Киева.