Кадыров пообещал пятилетнему чеченцу-рекордсмену множество игрушек

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Рахима Куриева, установившего в среду мировой рекорд по наибольшему количеству отжиманий за один подход среди мальчиков пятилетнего возраста, и пообещал ему подарить множество игрушек за столь высокий спортивный результат.

Достижение Рахима, который за два с половиной часа выполнил 3202 отжимания, официально зафиксировали специалисты из Книги рекордов России.

"Для нас он давно являлся рекордсменом, мы это признали, но нужна была бумага, и сегодня Рахим еще раз подтвердил, что он один из лучших в мире. Второго такого на сегодняшний день нет и, как сказал главный судья, он побил пять рекордов (глава Книги рекордов России сообщил, что мальчик побил шесть рекордов — ред.). Завтра повезем его в "Гранд-парк" (самый крупный в Грозном торгово-развлекательный центр — ред.) и закупим для него все игрушки", — сказал Кадыров, добавив, что заметил, как мальчик любит игрушки.

По его словам, пятилетний мальчик стал не только гордостью Чечни, но и гордостью России.

"Это большая победа для всех. Думаю, наш герой станет примером для многих, будет стимулировать маленьких детишек заниматься спортом, все на него посмотрят и будут стараться равняться на него", — отметил Кадыров.