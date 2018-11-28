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Кадыров пообещал пятилетнему чеченцу-рекордсмену множество игрушек 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Рахима Куриева, установившего в среду мировой рекорд по наибольшему количеству отжиманий за один подход среди мальчиков пятилетнего возраста, и пообещал ему подарить множество игрушек за столь высокий спортивный результат.
Достижение Рахима, который за два с половиной часа выполнил 3202 отжимания, официально зафиксировали специалисты из Книги рекордов России.
"Для нас он давно являлся рекордсменом, мы это признали, но нужна была бумага, и сегодня Рахим еще раз подтвердил, что он один из лучших в мире. Второго такого на сегодняшний день нет и, как сказал главный судья, он побил пять рекордов (глава Книги рекордов России сообщил, что мальчик побил шесть рекордов — ред.). Завтра повезем его в "Гранд-парк" (самый крупный в Грозном торгово-развлекательный центр — ред.) и закупим для него все игрушки", — сказал Кадыров, добавив, что заметил, как мальчик любит игрушки.
По его словам, пятилетний мальчик стал не только гордостью Чечни, но и гордостью России.
"Это большая победа для всех. Думаю, наш герой станет примером для многих, будет стимулировать маленьких детишек заниматься спортом, все на него посмотрят и будут стараться равняться на него", — отметил Кадыров.
Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не был зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику новый автомобиль Mercedes и пообещал провести совместную тренировку.
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Рамзан Кадыров , РИА Новости , Политика
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