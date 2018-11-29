В Совфеде не исключили, что Путин и Трамп встретятся на полях G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине на саммите G20. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной информации от США об отмене встречи.

"Не исключаю, что встреча все же может состояться. Мнение Трампа ещё может поменяться снова, как и раньше, когда оно менялось три раза за день", — заявил Джабаров РИА Новости.

По его словам, если встречи все же не будет, то "ничего сверхъестественного" не произойдёт. "Это не землетрясение, не извержение вулкана, бывает", — сказал сенатор.