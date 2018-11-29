Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде не исключили, что Путин и Трамп встретятся на полях G20 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что встреча лидеров России и США на полях G20 ещё может состояться.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине на саммите G20. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной информации от США об отмене встречи.
"Не исключаю, что встреча все же может состояться. Мнение Трампа ещё может поменяться снова, как и раньше, когда оно менялось три раза за день", — заявил Джабаров РИА Новости.
По его словам, если встречи все же не будет, то "ничего сверхъестественного" не произойдёт. "Это не землетрясение, не извержение вулкана, бывает", — сказал сенатор.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Владимир Джабаров , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости , Политика , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ490
В Кремле отреагировали на решение Трампа438
Стало известно, кто отговорил Трампа от встречи с Путиным90
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова390
«Вытеснить русских»: с чего начнется война в Европе236
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение