МИД Украины направил России ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием освободить задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, сообщается на сайте ведомства.

Нота была отправлена во вторник.

"Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину", — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.