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МИД Украины направил России ноту протеста 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием освободить задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, сообщается на сайте ведомства.
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Нота была отправлена во вторник.
"Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину", — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.
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Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , СБУ , Политика , В мире , Украина
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