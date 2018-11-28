Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль поддержал британского подданного Брилева 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Наличие у тележурналиста Сергея Брилева британского подданства не может являться поводом для обвинений или критики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в среду, 28 ноября.
«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушают, имея гражданство другой страны», — сказал Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что телеведущий не работает в государственных органах.
Накануне Сергей Брилев написал на своей странице в Facebook, что никогда не скрывал наличие действующего паспорта второй страны. Комментируя расследование Фонда борьбы с коррупцией, он подчеркнул прозрачность источников средств, на которые он приобрел упомянутую в материале недвижимость.
Согласно расследованию ФБК, супруга Брилева владеет в лондонском предместье Чизик квартирой стоимостью порядка 66 миллионов рублей (по текущему курсу фунта стерлингов). Вывод о наличии у Брилева британского подданства в материале следует из информации о том, что он и его жена числятся среди избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл.
Последние новости
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ Путин определил судьбу самозанятых россиян
Комментарии10
Сергей Брилев , Дмитрий Песков , Фонд борьбы с коррупцией , Эхо Москвы , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснился за «отказ» говорить с Порошенко132
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление299
Порошенко обратился с просьбой к Трампу293
На Украине нашли способ «избавиться» от России133
Путин рассказал, что будет после его ухода720
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение