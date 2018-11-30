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Путин приехал на встречу с главами делегаций саммита G20 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл к зданию Центра Коста Сальгеро в столице Аргентины, где пройдет заседание лидеров стран G20.
После приветствия главы прибывших на саммит делегаций отправятся работать — у них будет общение в формате reatreat (нетрадиционного формата). После этого состоится рабочее заседание глав делегаций G20, приглашённых государств и международных организаций в формате завтрака.
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Владимир Путин , Политика , Аргентина
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