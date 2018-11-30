Путин приехал на встречу с главами делегаций саммита G20 

В отличие от президента Франции и премьера Испании Путин не испытывает дефицита во встречающих, провожающих и сопровождающих pic.twitter.com/6Q0Rxq9pnH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 ноября 2018 г.

После приветствия главы прибывших на саммит делегаций отправятся работать — у них будет общение в формате reatreat (нетрадиционного формата). После этого состоится рабочее заседание глав делегаций G20, приглашённых государств и международных организаций в формате завтрака.