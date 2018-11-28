Помощник президента подтвердил запрос Порошенко на разговор с Путиным

«Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся этот», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков президентов, а также делается анализ целей, которые стороны ставят перед разговором.