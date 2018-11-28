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Помощник президента подтвердил запрос Порошенко на разговор с Путиным 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что запрос украинского президента Петра Порошенко на проведение телефонного разговора с Владимиром Путиным действительно поступал. Об этом сообщает ТАСС.
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«Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся этот», — сказал Ушаков.
Он пояснил, что при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков президентов, а также делается анализ целей, которые стороны ставят перед разговором.
Накануне Петр Порошенко в эфире украинского телевидения рассказал, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако не получил ответа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».
Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Петр Порошенко , Владимир Путин , Политика , Видео
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