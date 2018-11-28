Президент РФ Владимир Путин 1 декабря в Буэнос-Айресе встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе. Об этом журналистам сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с Меркель [Ангела Меркель. канцлер ФРГ]), затем из двусторонних [встреч] — беседа с Трампом", — сказал Ушаков. "Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи", — подчеркнул представитель Кремля.