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Порошенко обратился с просьбой к Трампу
Порошенко обратился с просьбой к Трампу

Ушаков: Путин на встрече с Трампом 1 декабря обсудит двусторонние отношения и разоружение 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 1 декабря в Буэнос-Айресе встретится с президентом США Дональдом Трампом и обсудит вопросы двусторонних отношений, разоружения, обеспечения стабильности в мире и региональной проблематики, в том числе, инцидент в Керченском проливе. Об этом журналистам сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с Меркель [Ангела Меркель. канцлер ФРГ]), затем из двусторонних [встреч] — беседа с Трампом", — сказал Ушаков. "Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи", — подчеркнул представитель Кремля.
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Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Политика , Буэнос-Айрес , США
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