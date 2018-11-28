Лавров назвал инцидент в Черном море провокацией с расчетом на скандал

Сергей Лавров. Изъятые при обыске судов ВМС Украины после инцидента в Черном море документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал, заявил министр иностранных дел России

"Мы привлекли внимание наших коллег к тем документам, которые были преданы гласности по итогам осмотра российскими пограничниками судов нарушителей. Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве", — заявил министр во время пресс конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ , которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.