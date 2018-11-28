Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко обратился с просьбой к Трампу
Порошенко обратился с просьбой к Трампу

Лавров назвал инцидент в Черном море провокацией с расчетом на скандал 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Reuters
Изъятые при обыске судов ВМС Украины после инцидента в Черном море документы говорят о том, что это была провокация в расчете на скандал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Порошенко попросил Трампа передать послание Путину
"Мы привлекли внимание наших коллег к тем документам, которые были преданы гласности по итогам осмотра российскими пограничниками судов нарушителей. Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве", — заявил министр во время пресс конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.
Российский президент Владимир Путин обратил внимание, что корабли незаконно вошли в территориальные воды, которые были российскими еще до присоединения Крыма, назвал инцидент нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников нынешней киевской власти и указал на признаки заготовленной заранее провокации.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Что ждет Донбассе во время военного положения на Украине Двухметровый бык спасся от скотобойни из-за гигантских размеров
Комментарии16
Сергей Лавров , Владимир Путин , ФСБ , СБУ , Политика , Конфликты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление256
Путин рассказал, что будет после его ухода397
Путин прокомментировал инцидент в Черном море398
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину364
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день68
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение