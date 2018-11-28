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Порошенко обратился с просьбой к Трампу
Порошенко обратился с просьбой к Трампу

Источник рассказал о призыве Эрдогана к Путину и Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко урегулировать ситуацию в Керченском проливе дипломатическим путем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации главы Турции.
По словам источника, Эрдоган провел два отдельных разговора с российским и украинским коллегами.
"Наш президент довел до обоих коллег свою озабоченность ситуацией и подчеркнул важность ее дипломатического урегулирования", — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом.
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Петр Порошенко , Владимир Путин , Политика , Турция
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