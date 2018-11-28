Источник рассказал о призыве Эрдогана к Путину и Порошенко

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом.

По словам источника, Эрдоган провел два отдельных разговора с российским и украинским коллегами.

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