Путин высказался о поведении Порошенко

Петр Порошенко пытается создать препятствия конкурентам на выборах. У президента Украины низкий рейтинг перед выборами в стране.

Последние решения украинского лидера оценил глава российского государства Владимир Путин . Лидер РФ назвал события в Черном море провокацией, которую организовала действующей властью в преддверии президентских выборов, который пройдут 31 марта 2019 года.

«Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке», — сказал Путин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

По мнению президента РФ, Порошенко рискует не пройти во второй тур, поэтому он старается обострить ситуацию, чтобы создать препятствия для своих конкурентов, прежде всего из оппозиции.