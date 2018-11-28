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Порошенко обратился с просьбой к Трампу
Порошенко обратился с просьбой к Трампу

Путин высказался о поведении Порошенко 

News.ru 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Петр Порошенко пытается создать препятствия конкурентам на выборах. У президента Украины низкий рейтинг перед выборами в стране.
Последние решения украинского лидера оценил глава российского государства Владимир Путин. Лидер РФ назвал события в Черном море провокацией, которую организовала действующей властью в преддверии президентских выборов, который пройдут 31 марта 2019 года.
«Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке», — сказал Путин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
По мнению президента РФ, Порошенко рискует не пройти во второй тур, поэтому он старается обострить ситуацию, чтобы создать препятствия для своих конкурентов, прежде всего из оппозиции.
Ранее Путин провёл телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обменялись мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе, писал News.ru.
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Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Путин , Политика
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