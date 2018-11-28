«Хоть младенцев на завтрак»: Путин рассказал о безнаказанности Киева

Нынешней киевской власти все сходит с рук, наверное, если они захотят младенцев на завтрак — им подадут, заявил президент России Владимир Путин

"Мне иногда странно смотреть — собственно, я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось — нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, — скажут — они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь", — сказал Путин на форуме "Россия зовет", говоря о недавнем инциденте с нарушением госграницы России украинскими кораблями.

Он подчеркнул, что это очень "близорукая политика", которая ни к чему хорошему не приведет, потому что она "расслабляет сегодняшнее украинское руководство".