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«Хоть младенцев на завтрак»: Путин рассказал о безнаказанности Киева 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нынешней киевской власти все сходит с рук, наверное, если они захотят младенцев на завтрак — им подадут, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мне иногда странно смотреть — собственно, я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось — нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, — скажут — они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь", — сказал Путин на форуме "Россия зовет", говоря о недавнем инциденте с нарушением госграницы России украинскими кораблями.
Он подчеркнул, что это очень "близорукая политика", которая ни к чему хорошему не приведет, потому что она "расслабляет сегодняшнее украинское руководство".
"Расслабляет таким образом, что не побуждает их к нормальной и политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политике", — сказал Путин.
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Комментарии23
Владимир Путин , Политика
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