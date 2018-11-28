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Путин назвал США великой державой 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал США великой державой с огромными преимуществами.
"Америка — тоже великая страна. Триста с лишним миллионов человек, крупнейшая экономика мира. Единственная пока универсальная резервная валюта — доллар", — сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!". По его словам, США обладают огромными преимуществами.
"На оборону США тратят 700 миллиардов долларов, мы — 46. Это больше, чем совокупные расходы на оборону всех стран мира вместе взятых. Но, конечно, это великая страна. Мы так к этому и относимся. Но нужно с уважением друг к другу относиться и проявлять это уважение в конкретных делах", — сказал Путин.
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Владимир Путин , Политика , США
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