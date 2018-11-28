Путин назвал США великой державой

"Америка — тоже великая страна. Триста с лишним миллионов человек, крупнейшая экономика мира. Единственная пока универсальная резервная валюта — доллар", — сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!". По его словам, США обладают огромными преимуществами.

"На оборону США тратят 700 миллиардов долларов, мы — 46. Это больше, чем совокупные расходы на оборону всех стран мира вместе взятых. Но, конечно, это великая страна. Мы так к этому и относимся. Но нужно с уважением друг к другу относиться и проявлять это уважение в конкретных делах", — сказал Путин.