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Военное положение на части Украины объяснили ненужными Порошенко голосами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 80 1 час назад
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил решение Киева ввести военное положение лишь в некоторых областях Украины попыткой не дать населению этих регионов проголосовать в ходе предстоящих в марте выборов президента, так как «в этих районах популярность Порошенко равна нулю».
Отвечая на вопросы в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете, российский посол в Вашингтоне указал, что решение ввести на Украине военное положение было принято за четыре месяца до президентских выборов, передает ТАСС.
«Если вы посмотрите, в каких районах Украины было введено военное положение, то поймете, что в этих районах популярность Порошенко равна нулю», — объяснил дипломат, отметив, что в экономике Украины успехов совсем нет.
Антонов объяснил решение Киева ввести военное положение лишь в некоторых областях Украины с желанием «не дать населению этих регионов проголосовать, если Порошенко будет придерживаться позиции о проведении выборов в марте».
«Это [инцидент в Керченском проливе] было только предлогом для того, чтобы использовать провокацию, чтобы позвонить [госсекретарю США Майку Помпео] и позвонить в НАТО с целью представить себя защищающейся стороной и попросить о помощи», — резюмировал Антонов.
Он также заметил, что если бы такое произошло с Соединенными Штатами, то их ответ был бы гораздо более жестким.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Порошенко в преддверии выборов. Американские СМИ назвали действия Порошенко «сценарием Пиночета».
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Анатолий Антонов , Владимир Путин , Принстонский университет , НАТО , ИТАР-ТАСС , Политика , Видео
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