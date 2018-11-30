Военное положение на части Украины объяснили ненужными Порошенко голосами

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил решение Киева ввести военное положение лишь в некоторых областях Украины попыткой не дать населению этих регионов проголосовать в ходе предстоящих в марте выборов президента, так как «в этих районах популярность Порошенко равна нулю».

Отвечая на вопросы в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете , российский посол в Вашингтоне указал, что решение ввести на Украине военное положение было принято за четыре месяца до президентских выборов, передает ТАСС

«Если вы посмотрите, в каких районах Украины было введено военное положение, то поймете, что в этих районах популярность Порошенко равна нулю», — объяснил дипломат, отметив, что в экономике Украины успехов совсем нет.

Антонов объяснил решение Киева ввести военное положение лишь в некоторых областях Украины с желанием «не дать населению этих регионов проголосовать, если Порошенко будет придерживаться позиции о проведении выборов в марте».

«Это [инцидент в Керченском проливе] было только предлогом для того, чтобы использовать провокацию, чтобы позвонить [госсекретарю США Майку Помпео] и позвонить в НАТО с целью представить себя защищающейся стороной и попросить о помощи», — резюмировал Антонов.

Он также заметил, что если бы такое произошло с Соединенными Штатами, то их ответ был бы гораздо более жестким.