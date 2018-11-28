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В Крыму не исключили новых провокаций Киева 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что после введения военного положения на Украине не исключены новые провокации.
Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Изначально президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.
"Для нас, крымчан, это говорит о том, что нам нужно держать ухо востро, для того чтобы не расслабляться, чтобы понимать, что всегда оттуда можно ожидать провокаций", — сказал Константинов журналистам.
По его мнению, президент Украины будет искать поводы, чтобы продлить военное положение в стране. "Могу уверить, что эти 30 дней Порошенко будет заниматься только одним: попыткой еще найти поводов, чтобы продлить срок военного положения", — сказал Константинов.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
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Владимир Константинов , Петр Порошенко , Верховная Рада , Политика , Республика Крым
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