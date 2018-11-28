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Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода 

Газета.Ru 36 минут назад
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что случится со страной на следующий день после его ухода с политической сцены. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания Инвестиционного форума «Россия зовет», передает корреспондент «Газеты.Ru».
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«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — отметил российский лидер в самом начале своего ответа.
Путин выразил уверенность в том, что Россия после его ухода продолжит развиваться в положительном ключе.
Ранее сообщалось, что Путин пошутил про доллар.
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Владимир Путин , Газета.Ru , Политика , Видео
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