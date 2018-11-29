Путин назвал вопрос роста пенсий россиян решенным

Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет".

"Пенсии будут расти. Это вопрос решенный", — сказал глава государства, отвечая на один из вопросов.

Выгода от накоплений

Путин также заявил, что работа пенсионных фондов в России должна быть направлена на то, чтобы граждане чувствовали выгоду от того, что вкладывают свои накопления в них.

"Это тема, которая, естественно, нами тоже всегда обсуждается. Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды. Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику", — сказал президент.

"Связано это с необходимостью обеспечения интересов тех граждан Российской Федерации, которые доверяют свои деньги в эти пенсионные фонды", — добавил он.

"Красивые формулировки не нужны"

На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.

"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали. В том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни — на уровне заработной платы, на пенсиях", — сказал глава государства.

Он дал понять, что эти показатели должны выражаться в конкретных и понятных для людей цифрах. "Чтобы это тоже были не средние показатели, усредненные, а чтобы это было, как мы с вами знаем, важно это для людей — чтобы реальные это были деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно", — заявил Путин.

Изменения в пенсионном законодательстве

Госдума 27 сентября приняла поправки в пенсионное законодательство, третьего октября закон одобрил Совет Федерации , на следующий день его подписал Владимир Путин.

Первоначально внесенный правительством законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения Путина. В окончательном варианте предусматривается повышение пенсионного возраста для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Также сохранен досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введены меры защиты лиц предпенсионного возраста, среди которых — повышение для них пособия по безработице и введение для работодателей ответственности за увольнение работников перед наступлением пенсионного возраста.

В настоящее время в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, эти нормы ввели в 1930-х годах. Необходимость повышения пенсионного возраста обуславливается выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, когда число работающих уменьшается, а количество пенсионеров растет. В большинстве стран мира пенсионный возраст сейчас составляет 60-65 лет.