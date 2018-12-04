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В Совфеде ответили на слова Порошенко об «угрозе» со стороны России 

RT на русском + ещё 25 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что «угроза» со стороны России в отношении Украины продолжает расти.
«Господин Порошенко играет в спектакль под названием «Президентские выборы 2019». Вся эта серия его последних действий, в том числе провокация в Керченском проливе, запрет на въезд в страну граждан России от 16 до 60 лет и введение военного положения, это всё попытка усилить напряжённость в регионе, чтобы поднять истерику среди населения», — сказал сенатор.
По его словам, Порошенко прекрасно понимает, что «никто на него нападать не собирается».
«Видимо, это такая тонкая грань, согласованная с покровителями на Западе, — любой ценой спровоцировать Россию на конфликт, чтобы потом выступить в роли жертвы», — считает Джабаров.
Ранее Порошенко заявил, что «угроза» со стороны России продолжает расти.
По его словам, на территории России увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных автомобилей, ракетных комплексов, дислоцированных вблизи украинской границы.
RT на русском: последние новости
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