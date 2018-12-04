В Совфеде ответили на слова Порошенко об «угрозе» со стороны России

«Господин Порошенко играет в спектакль под названием «Президентские выборы 2019». Вся эта серия его последних действий, в том числе провокация в Керченском проливе, запрет на въезд в страну граждан России от 16 до 60 лет и введение военного положения, это всё попытка усилить напряжённость в регионе, чтобы поднять истерику среди населения», — сказал сенатор.

По его словам, Порошенко прекрасно понимает, что «никто на него нападать не собирается».

«Видимо, это такая тонкая грань, согласованная с покровителями на Западе, — любой ценой спровоцировать Россию на конфликт, чтобы потом выступить в роли жертвы», — считает Джабаров.

Ранее Порошенко заявил, что «угроза» со стороны России продолжает расти.

По его словам, на территории России увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных автомобилей, ракетных комплексов, дислоцированных вблизи украинской границы.