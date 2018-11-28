Песков прокомментировал слова Михалкова о Путине

В Кремле ответили на слова режиссера Никиты Михалкова в интервью блогеру Юрию Дудю о том, что главе государства якобы докладывают не всю информацию.

"Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и его мнение мы очень уважаем", — сразу сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но в то же время, справедливости ради можно сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту — и не делает этого", — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что глава государства обладает неоспоримым преимуществом — у него много различных источников, из которых он получает всю необходимую картину происходящих событий.