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Песков прокомментировал слова Михалкова о Путине 

Российская Газета + ещё 4 3 часа назад
В Кремле ответили на слова режиссера Никиты Михалкова в интервью блогеру Юрию Дудю о том, что главе государства якобы докладывают не всю информацию.
"Никита Сергеевич, конечно, мэтр, и его мнение мы очень уважаем", — сразу сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Но в то же время, справедливости ради можно сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту — и не делает этого", — подчеркнул представитель Кремля.
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
При этом Песков отметил, что глава государства обладает неоспоримым преимуществом — у него много различных источников, из которых он получает всю необходимую картину происходящих событий.
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Дмитрий Песков , Никита Михалков , Политика , Видео
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