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Песков прокомментировал слова Трампа об «агрессии» 

RT на русском 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление лидера США Дональда Трампа по ситуации в Керченском проливе.
Ранее Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе. По его словам, ему «не нравится эта агрессия».
«Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, — это одно… Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны. Мы обратили внимание на это заявление», — сказал Песков.
25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Президент Украины Пётр Порошенко в беседе с NBC заявил, что «рассчитывает на Соединённые Штаты» в разрешении ситуации с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе. Он также отметил, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, в связи с чем и было принято решение о введении военного положения.
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Комментарии
Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , телеканал NBC , Политика , Аргентина , США
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