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Песков рассказал о графике Путина на саммите G20 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
График президента РФ Владимира Путина на пятницу и субботу буквально расписан по минутам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.
В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".
"График у президента на пятницу и на субботу расписан по минутам, с учетом, собственно, трех измерений его пребывания: это непосредственное участие в саммите 20-ки, это двусторонние встречи в иных форматах, которые состоятся на полях этого саммита. И третье, — это официальный визит в Аргентину, который также состоится за упомянутые два дня", — сказал Песков в среду.
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Дмитрий Песков , Владимир Путин , Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Аргентина
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