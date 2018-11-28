Песков прокомментировал слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

"Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны. Мы обратили внимание на это заявление. Также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным", — сказал Песков в среду.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20 в Аргентине.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.