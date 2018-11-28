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В Крыму избрали вице-спикера парламента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новым вице-спикером крымского парламента избран Владимир Бобков, до этого возглавлявший парламентский комитет по образованию, науке, молодежной политике и спорту, решение принято на сессии госсовета республики в среду.
Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия вице-спикера крымского парламента Натальи Маленко в связи с назначением ее на должность врио главы городской администрации Симферополя.
"Избрать на государственную должность заместителя председателя государственного совета республики Крым Бобкова Владимира Витальевича", — говорится в постановлении госсовета, принятом большинством депутатов.
Бобков был избран в парламент от партии "Единая Россия"
Кроме того, депутаты назначили вице-спикера Ефима Фикса на должность первого вице-спикера.
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Ефим Фикс , Единая Россия , Политика , Республика Крым
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