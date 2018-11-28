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Джабаров: Россия привыкла к поведению Трампа 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США используют инцидент в Керченском проливе в качестве формального повода для отмены встречи. По его мнению, причина состоит во внутриполитических противоречиях страны.
«Хозяин — барин, Трамп сам принимает решения: встречаться с нашим президентом или нет. В итоге возможность встречи останется только его решением», — передаёт слова Джабарова ФАН.
Сенатор отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но, вероятно, и позже.
«Это не мешает нашей стране спокойно жить и развиваться. Не встретятся в этот раз — жаль, значит, встреча произойдет позже», — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что Дональд Трамп готов отменить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, запланированную на полях саммита G20 в Аргентине. Причиной стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, в ходе которого украинские военные корабли намеренно нарушили российскую госграницу.
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Комментарии
Владимир Джабаров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации , Политика , США
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