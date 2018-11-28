Посольство РФ в Киеве рекомендует соотечественникам, планирующим поездки на Украину, учитывать резкое увеличение числа отказов во въезде на территорию страны российским гражданам. В связи с этим дипмиссия выразила протест украинскому внешнеполитическому ведомству.
"Обращаем внимание граждан Российской Федерации, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны Государственной пограничной службы Украины во въезде на территорию страны россиянам, несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ.
По информации дипломатов, представители украинских властей "намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий" без объяснения "причин рестрикций". "Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан", — сообщают в дипмиссии.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии, за последние несколько суток уже 85 граждан России, следовавших из Минска в Киев различными авиакомпаниями, не были допущены на Украину при прохождении пограничного контроля и были вынуждены вернуться в белорусскую столицу.