Почему Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, запланированная на саммите «большой двадцатки» (G20), может не состояться. Причиной такого решения Белого дома может стать «агрессия» России в Керченском проливе.

«Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Мне вообще не нравится агрессия», — цитирует слова Трампа The Washington Post.

Саммит стран «большой двадцатки» пройдет в Аргентине 29 ноября — 1 декабря 2018 года. На нем, как ожидалось ранее, должны были пройти переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако последние заявления главы Белого дома ставят под вопрос эту встречу.

Ранее, 26 ноября, Reuters писал, что президенту США и его администрации «не нравится» кризис в российско-украинских отношениях.

«Нам не нравится происходящее, будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — заявил Трамп в ответ на вопрос об инциденте в Керченском проливе.

Он добавил, что лидеры стран Европы от происходящего «тоже не в восторге», и Вашингтон вместе с европейскими державами работают над урегулированием конфликта.

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН 26 ноября постпред США Никки Хейли сообщила о глубокой озабоченности Вашингтона по поводу ситуации в районе Азовского моря. Тогда же Хейли заявила о поддержке Украины со стороны США и назвала инцидент «провокацией».

«Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента», — сказала Хейли.

Инцидент, резко обостривший отношения Москвы и Киева, произошел 25 ноября. Тогда три военных корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и направились к Керченскому проливу.

ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ задержала корабли ВМС Украины, применив оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в случае возникновения вопросов в ходе двусторонних контактов на G20 даст объяснения по инциденту с украинскими судами около Керченского пролива, передает РИА «Новости»

«Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите — это не тема для самого саммита «двадцатки». Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», — сказал Песков.

Тем не менее в Белом доме велась подготовка к переговорам Путина и Трампа, еще до заявлений о возможной отмены встречи в администрации США раскрыли детали будущего разговора лидеров двух стран. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил что, главы двух стран обсудят отношения между США и Россией, — в частности, вопросы контроля над вооружениями.

Болтон подчеркнул, что также будут обсуждаться все аспекты сферы безопасности и региональные вопросы, в том числе, Ближний Восток. Он отметил, что двусторонняя встреча Трампа и Путина станет продолжением дискуссий лидеров стран в Хельсинки, которая состоялась 12 июля.

В России также велась подготовка к будущему разговору двух президентов. В частности, Владимир Путин планировал обсудить с американским коллегой намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Дипломат уточнил, что, помимо ДРСМД, в Аргентине на саммите «большой двадцатки» будут обсуждаться и другие вопросы, однако вопрос о договоре между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями — главный.