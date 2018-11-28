Клинцевич назвал цель провокации в Черном море

Ранее американский президент заявил, что может отменить встречу с Путиным на саммите "двадцатки" в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Собственно, в том числе и эту цель преследовали определенные силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море, — приводит РИА Новости слова сенатора. — Так и хочется сказать: господин Трамп, не попадайтесь на удочку".

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских моряков получили ранения, однако угрозы их жизни нет.