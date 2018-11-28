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Клинцевич назвал цель провокации в Черном море 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, зачем власти Украины организовали провокацию в Керченском проливе. По его словам, это было сделано, чтобы отменить встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.
Ранее американский президент заявил, что может отменить встречу с Путиным на саммите "двадцатки" в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.
"Собственно, в том числе и эту цель преследовали определенные силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море, — приводит РИА Новости слова сенатора. — Так и хочется сказать: господин Трамп, не попадайтесь на удочку".
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских моряков получили ранения, однако угрозы их жизни нет.
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Франц Клинцевич , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости , Политика , США
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