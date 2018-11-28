Абэ намерен встретиться с Путиным и Трампом на G20 

Японский премьер-министр Синдзо Абэ намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом во время саммита G20 в Аргентине.
Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
По его словам, Абэ также рассчитывает провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.
«В будущем году Япония будет председательствовать в Группе двадцати. Наша страна намерена использовать нынешнюю встречу в Аргентине для того, чтобы её участники ясно заявили о своих усилиях по дальнейшему развитию мировой экономики», — цитирует японского политика ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Токио над решением спорных вопросов.