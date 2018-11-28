Участникам конкурса «Лидеры России» в Приморье предложат работу в краевой администрации

Приморские участники Всероссийского конкурса "Лидеры России" войдут в региональный кадровый резерв, кроме того, они могут войти в состав управленцев краевой администрации. Об этом сообщил журналистам в четверг временно исполняющий обязанности губернатора края Олег Кожемяко по итогам встречи с участниками конкурса.

"Сегодня нам нужны молодые кадры, нужны для обновления и администрации

Их талант, их компетенции были бы очень востребованы в администрации края, и, безусловно, такие предложения (занять должности в краевой администрации) мы им сделаем

После того, как в регионе пройдут политические процессы, начнется работа в том числе и с кадровым резервом Приморья, с теми ребятами, которые сегодня прошли полуфинал конкурса "Лидеры России", — сообщил Кожемяко.

В 2018 году заявки на участие в конкурсе подали 1070 приморцев, некоторые из них пробуют свои силы во второй раз. В полуфинал конкурса вышли 104 человека.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей" и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе.

Платформу "Россия — страна возможностей" запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия — страна возможностей" создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.