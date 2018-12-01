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Путин напомнил о захваченных на Украине российских рыбаках 

РИА Новости + ещё 22 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент России Владимир Путин в ответ на призыв G7 освободить украинских военных моряков напомнил про произвол с захватом российских рыбаков.
"Что касается возврата кораблей и возврата моряков — давайте, вспомните про рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о призыве министров иностранных дел G7 освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли.
Он отметил, что договор 2003 года предполагает наличие пятикилометровой зоны в качестве территориальных зон, а все остальное море является общим, в том числе для хозяйственного использования.
"Рыбаки-то не были даже в пятикилометровой зоне. Взяли их — захватили, до сих пор там капитана держат, но без всяких на то оснований. Просто произвол — и все, и дело с концом", — сказал российский лидер.
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Владимир Путин , Политика , Армия , В мире , Войска , Конфликты , Украина
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