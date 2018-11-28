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В Госдуме предлагают ужесточить наказание за подделку документов 

RT на русском + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В Государственной думе выступили с инициативой ужесточить наказание за подделку документов. Сроки лишения свободы и принудительных работ предлагают повысить до пяти лет, а срок ограничения свободы —до четырёх.
Соответствующие поправки, с которыми ознакомился RT, в проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за деяния, связанные с подделкой документов)» разработал член комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко.
В настоящий момент этот документ находится на рассмотрении Госдумы и был одобрен в первом чтении 7 ноября. Согласно проекту, наказание за подделку документов подразумевает ограничение свободы, принудительные работы, лишение свободы на срок до трёх лет.
По его словам, часто виновных в фальсификации документов приговаривают к условным срокам. Наказание же в виде реального лишения свободы применяется крайне редко.
«Подделывая такие документы как паспорт или иной документ его заменяющий, виновные нередко совершают более опасные деяния. Используемые поддельные документы довольно часто способствуют совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как преступления террористического характера, бандитизм, убийство, похищение человека и другие», — объясняет он.
Ранее Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий введение административной и уголовной ответственности за фальсификацию продуктов питания. Документ уже внесли в правительство.
RT на русском: последние новости
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Евгений Марченко , Госдума , Роспотребнадзор , Политика , Криминал
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