Россия сделает все, чтобы не допустить конфликт с Украиной, заявил Косачев

"В нынешних крайне тревожных условиях и с учётом демонстративной лояльности (президента Украины Петра — ред.) Порошенко идеалам так называемой "трансатлантической идеи" именно Евросоюзу и, как ни парадоксально, НАТО предстоит либо подтвердить собственную приверженность первоначальным уставным целям ("предотвращать конфликты в Европе"), внятно объяснив украинскому президенту недопустимость разжигания милитаристских настроений в своём обществе, либо вольно или невольно поощрить потенциального агрессора — Украину — к ещё одной войне в Европе. В свою очередь, Россия — самостоятельно либо коллективными усилиями — сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить", — заявил Косачев.

Сенатор отметил, что президент Украины в настоящее время готовит страну к войне с Россией, которую наша страна "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной". "Порошенко — это президент войны. Он пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём — будь то на внутреннем или на внешнем треке", — подчеркнул сенатор.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.