Кремль назвал последствия решения Трампа

В Кремле рассказали о последствиях отмены переговоров Трампа и Путина

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Трампа означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время.

В Кремле сожалеют что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе отменяется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что несмотря на решение администрации президента Соединенных Штатов российский лидер готов к проведению к проведению контактов со своим американским коллегой.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что отменяет встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Аргентине в рамках саммита G20. Глава Белого дома заявил, что принял это решение из-за того, что Москва не отпустила задержанных за нарушение границы РФ моряков ВМС Украины.

В воскресенье, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины — буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» нарушили российскую границу в Керченском проливе. На требование пограничников и спецслужб остановиться украинские моряки не отреагировали. Вскоре корабли были задержаны с применением оружия.